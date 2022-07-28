Как отмечает китайское издание, Вашингтон полагает, что, накачивая Украину вооружениями, повторяет афганский «успех» двадцатилетней давности. Однако после двух десятилетий присутствия США пришлось покинуть южноазиатскую страну, потратив много сил и средств, отмечает телеканал «360».

The Global Times указывает, что сейчас Вашингтон активно помогает Киеву. Соединенные Штаты предоставляют Украине как финансовую поддержку, так и вооружение, пишет РИА ФАН. При этом американские власти «забывают» о рекордно высокой инфляции в стране и неконтролируемо растущем государственном долге.

