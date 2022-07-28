СМИ: США повторяют на Украине допущенную в Афганистане ошибку
США повторяют на Украине допущенную в Афганистане ошибку, поставляя оружие Киеву. Об этом пишет The Global Times.
Как отмечает китайское издание, Вашингтон полагает, что, накачивая Украину вооружениями, повторяет афганский «успех» двадцатилетней давности. Однако после двух десятилетий присутствия США пришлось покинуть южноазиатскую страну, потратив много сил и средств, отмечает телеканал «360».
The Global Times указывает, что сейчас Вашингтон активно помогает Киеву. Соединенные Штаты предоставляют Украине как финансовую поддержку, так и вооружение, пишет РИА ФАН. При этом американские власти «забывают» о рекордно высокой инфляции в стране и неконтролируемо растущем государственном долге.
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