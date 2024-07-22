СМИ: США планируют открыть южный фронт против России через Армению

США стремятся открыть южный фронт против России через Армению, пишет журналист турецкой газеты Cumhuriyet.

Автор статьи утверждает, что Вашингтон неоднократно предпринимал попытки создать южный фронт у границ России, используя ситуацию в Грузии, но безуспешно. В настоящее время, по его мнению, США нацелены на установление более тесных отношений с Арменией для достижения той же цели.

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Издание напоминает, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян был приглашен на саммит НАТО в Вашингтоне, после чего у США возникла идея о направить американского представителя в армянское министерство обороны.

Заместитель госсекретаря США Узра Зейя подтвердила эти планы и объявила о начале нового стратегического этапа в отношениях между США и Арменией.

Автор статьи заключает, что США преследуют таким образом две цели: создать южный фронт против России и вмешаться в «астанинский треугольник» (Турция — Россия — Иран), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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