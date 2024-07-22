СМИ: США планируют открыть южный фронт против России через Армению

Издание напоминает, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян был приглашен на саммит НАТО в Вашингтоне, после чего у США возникла идея о направить американского представителя в армянское министерство обороны.

Заместитель госсекретаря США Узра Зейя подтвердила эти планы и объявила о начале нового стратегического этапа в отношениях между США и Арменией.

Автор статьи заключает, что США преследуют таким образом две цели: создать южный фронт против России и вмешаться в «астанинский треугольник» (Турция — Россия — Иран), передает «Радиоточка НСН».