Минобороны Армении сообщило о начале совместных учений с ВС США

В Ереване стартовали совместные учения Вооруженных сил (ВС) США и Армении Eagle Partner 2024, сообщает Министерство обороны Армении.

На церемонии открытия министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что высоко ценит сотрудничество с Вашингтоном в этой области.

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Маневры предполагают «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами» во время выполнения миротворческих задач. Учения призваны повысить уровень слаживания подразделений международных миротворческих миссий и боеготовности армянского подразделения, а также необходимы для обмена опытом в области управления и тактической коммуникации.

Ранее США отложили совместные военные учения с Грузией из-за пересмотра отношений между двумя странами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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