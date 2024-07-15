Минобороны Армении сообщило о начале совместных учений с ВС США
В Ереване стартовали совместные учения Вооруженных сил (ВС) США и Армении Eagle Partner 2024, сообщает Министерство обороны Армении.
На церемонии открытия министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что высоко ценит сотрудничество с Вашингтоном в этой области.
Маневры предполагают «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами» во время выполнения миротворческих задач. Учения призваны повысить уровень слаживания подразделений международных миротворческих миссий и боеготовности армянского подразделения, а также необходимы для обмена опытом в области управления и тактической коммуникации.
Ранее США отложили совместные военные учения с Грузией из-за пересмотра отношений между двумя странами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru