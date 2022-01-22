СМИ: США планируют эвакуацию людей из посольства в Киеве

Посольство США в Киеве обратилось к Госдепартаменту с просьбой разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям покинуть Украину, эвакуация людей может начаться на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.