СМИ: США планируют эвакуацию людей из посольства в Киеве

Посольство США в Киеве обратилось к Госдепартаменту с просьбой разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям покинуть Украину, эвакуация людей может начаться на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

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«США проинформировали Украину, что, "скорее всего, начнут эвакуацию на следующей неделе"», — отметил корреспондент канала.

По данным CNN, президент Украины Владимир Зеленский обсудил вопрос эвакуации с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Отмечается, что украинский лидер назвал эту меру «чрезмерной реакцией».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияПосольство СШАУкраина
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