СМИ: США передислоцировали свои ракетные комплексы на Филиппинах
США переместили в другую локацию размещенные на острове Лусон на Филиппинах ракетные комплексы средней дальности MRC Typhon. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.
«Американские военные переместили свои... установки Typhon, способные запускать многоцелевые ракеты на расстояние до 1 тысячи километров, с... аэродрома Лаоаг в другое место на острове Лусон», — отмечает агентство.
Источник указал, что передислокация поможет определить степень мобильности комплексов.
Как сообщили в Индо-Тихоокеанском командовании вооруженных сил США, комплексы Typhon передислоцировали в границах территории Филиппин. Место, кудв их перенесли, не называется.
В апреле прошлого года США развернули Typhon на Филиппинах в рамках совместных учений двух государств. Комплекс предназначен для запуска ракет SM-6 и «Томагавк».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Haval стал самым популярным иностранным автомобильным брендом в России
- «Не исчезнет»: В ФАС заявили о высоком урожае гречки
- Банду сотрудников автосалона задержали в Воронеже за обман на 18 млн рублей
- В Ингушетии восемь человек арестовали по делу о хищении 66 млн рублей
- Более 30 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за нового лесного пожара
- Хоккеист СКА Никишин получил сотрясение мозга в матче КХЛ
- Ночной шквал в Красноярском крае оставил без света более 23 тысяч человек
- Украинскую журналистку Янину Соколовскую заочно приговорили к 7,5 года колонии
- На Rutube стала доступна функция скачивания видео
- Ученик пришел в школу Балашихи с топориком для мяса и ножом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru