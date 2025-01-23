СМИ: США передислоцировали свои ракетные комплексы на Филиппинах

«Американские военные переместили свои... установки Typhon, способные запускать многоцелевые ракеты на расстояние до 1 тысячи километров, с... аэродрома Лаоаг в другое место на острове Лусон», — отмечает агентство.

Источник указал, что передислокация поможет определить степень мобильности комплексов.

Как сообщили в Индо-Тихоокеанском командовании вооруженных сил США, комплексы Typhon передислоцировали в границах территории Филиппин. Место, кудв их перенесли, не называется.

В апреле прошлого года США развернули Typhon на Филиппинах в рамках совместных учений двух государств. Комплекс предназначен для запуска ракет SM-6 и «Томагавк».

