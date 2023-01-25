СМИ: США отправят Украине 31 танк Abrams

Вашингтон отправит Киеву 31 танк Abrams, сообщает агентство Bloomberg. По его информации, Украине передадут модель М1 стоимостью $400 млн.

При этом, вместе с бронетехникой США передадут и небольшое количество эвакуационных машин на гусеничном ходу, которые используются для транспортировки, вышедших из строя, танков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провальным план поставки Украине танков Leopard 2 и Abrams, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:ПоставкиУкраинаТанкиСША
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