СМИ: США отправят Украине 31 танк Abrams
Вашингтон отправит Киеву 31 танк Abrams, сообщает агентство Bloomberg. По его информации, Украине передадут модель М1 стоимостью $400 млн.
При этом, вместе с бронетехникой США передадут и небольшое количество эвакуационных машин на гусеничном ходу, которые используются для транспортировки, вышедших из строя, танков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провальным план поставки Украине танков Leopard 2 и Abrams, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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