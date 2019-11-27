СМИ: США отказали в военной помощи Украине в день разговора Зеленского с Трампом
Заморозка военной помощи Украине со стороны США произошла в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который стал впоследствии поводом для импичмента главе Белого дома, сообщает CNN. Телеканал сделал такой вывод на основе анализа документов бюджетного комитета Палаты представителей Конгресса США.
«Административно-бюджетное управление (ОМВ) США предприняло меры для приостановки помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов вечером 25 июля», — цитирует сообщение Ura.ru.
Отмечается, что решение о приостановке военной помощи обсуждалось уже в начале июля, по данным некоторых источников, Трамп принял решение уже за неделю до разговора с Зеленским.
Напомним, что демократы хотят объявить вотум недоверия нынешнему главе Белого дома, считая, что Трамп задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на неё начать расследование против его главного соперника на предстоящих выборах Джозефа Байдена.
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