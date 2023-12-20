СМИ: США освободили близкого союзника Мадуро в обмен на нескольких американцев

Отмечается, что в обмен Венесуэла освободит десять американцев. По данным источников Reuters, речь идёт об освобождении 36 граждан, в том числе 12 граждан США.

В Вашингтоне данную информацию пока никак не комментировали.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Москва ведёт с Вашингтоном диалог по вопросу обмена американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

