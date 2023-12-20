СМИ: США освободили близкого союзника Мадуро в обмен на нескольких американцев

Власти США освободили близкого союзника президента Венесуэлы Николаса Мадуро Алекса Сааба, который был арестован по обвинению в отмывании средств в 2020 году, сообщает Associated Press.

В США заявили, что при обмене Ярошенко и Рида была нарушена договоренность о съемке

Отмечается, что в обмен Венесуэла освободит десять американцев. По данным источников Reuters, речь идёт об освобождении 36 граждан, в том числе 12 граждан США.

В Вашингтоне данную информацию пока никак не комментировали.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Москва ведёт с Вашингтоном диалог по вопросу обмена американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАОбменВенесуэлаНиколас Мадуро

Горячие новости

Все новости

партнеры