СМИ: США освободили близкого союзника Мадуро в обмен на нескольких американцев
Власти США освободили близкого союзника президента Венесуэлы Николаса Мадуро Алекса Сааба, который был арестован по обвинению в отмывании средств в 2020 году, сообщает Associated Press.
Отмечается, что в обмен Венесуэла освободит десять американцев. По данным источников Reuters, речь идёт об освобождении 36 граждан, в том числе 12 граждан США.
В Вашингтоне данную информацию пока никак не комментировали.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Москва ведёт с Вашингтоном диалог по вопросу обмена американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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