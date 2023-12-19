В США заявили, что при обмене Ярошенко и Рида была нарушена договоренность о съемке
Обязательным условием обмена российского летчика Константина Ярошенко на американского экс-морпеха Тревора Рида было отсутствие фото и видеофиксации процесса, однако договоренность была нарушена, пишет The Wall Street Journal.
Обмен заключенными произошел в южной части аэропорта Анкары в 2022 году. Затем в Сеть попали кадры процесса, хотя юридическое разрешение на съемку отсутствовало, уточняет изданию представитель США, который присутствовал в этот день в турецком аэропорту.
Несмотря на нарушение условий обмена в 2022 году, позднее та же площадка была выбрана для возвращения в Россию Виктора Медведчука в обмен на украинских военных. При этом, по данным издания, ни российская ни украинская сторона не хотели начинать обмен первыми.
Ранее американский Госдепартамент выразил разочарование по поводу ранения Рида, который принимал участие в боевых действиях на территории Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru