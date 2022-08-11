СМИ: США одержимы идеей холодной войны с Китаем и Россией
Политики в Соединенных Штатах продолжают стремиться к холодной войне с Россией и Китаем, пишет обозреватель The Washington Post Катрина ванден Хювел.
По ее словам, «исступленная одержимость» этой идеей достигла нового максимума из-за ситуации вокруг Тайваня. Издание называет холодную войну зоной комфорта для Вашингтона. При этом Хювел выразила сомнение в том, что очередной конфликт обеспечит жителям США подлинную безопасность. Журналист напомнила, что меры безопасности, которые кажутся одной стране безобидными, могут быть восприняты за угрозу другим государством.
Напомним, возможный военный конфликт между КНР и США после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань грозит вылиться в экономическую катастрофу.
При этом Пелоси заявила, что США не позволят Китаю «изолировать Тайвань».
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