СМИ: США не подтвердили сообщение об атаке хуситов на корабль Lewis B. Puller

США не подтвердили данные об ударе хуситов по американскому кораблю в Аденском заливе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника.

Хуситы заявили о ракетном ударе по американскому кораблю USS Lewis B. Puller

Ранее военный представитель йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил об атаке на корабль Военно-морских сил США USS Lewis B. Puller.

«Чиновник ... заявил, что сведений об атаке на [Lewis B.] Puller не поступало», — указывает агентство.

Между тем научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов высказал мнение, что удары по военным структурам хуситов со стороны коалиции США будут нарастать. Однако говорить о наземной операции против движения в Йемене пока не приходится, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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