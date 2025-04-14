СМИ: США не готовы к затяжным войнам из-за высоких издержек

США и их партнерам по международным альянсам следует избегать участия в продолжительных военных конфликтах, поскольку современные условия делают такие войны крайне затратными и трудно устойчивыми. Об этом сообщается в статье профессора Кингс-колледжа Лондона Лоуренса Фридмана, опубликованной в журнале Foreign Affairs.

Автор материала подчеркивает, что главный вывод, который Вашингтон и его союзники могут сделать из опыта участия в затяжных конфликтах последних десятилетий, заключается в необходимости избегать их.

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По его мнению, даже при достижении военного успеха последствия затяжной войны могут оказаться разрушительными: человеческие потери, полное истощение государственных ресурсов и дестабилизация национальной экономики.

Фридман указывает, что современные вооруженные конфликты отличаются высокой интенсивностью и требуют значительных объемов вооружений и боеприпасов, производство которых остается дорогим и не всегда способно покрыть потребности длительного противостояния. В связи с этим, как отмечает эксперт, даже рост инвестиций в оборонную промышленность не гарантирует устойчивости в условиях долгосрочной войны, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/CENTCOM
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