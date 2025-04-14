СМИ: США не готовы к затяжным войнам из-за высоких издержек

США и их партнерам по международным альянсам следует избегать участия в продолжительных военных конфликтах, поскольку современные условия делают такие войны крайне затратными и трудно устойчивыми. Об этом сообщается в статье профессора Кингс-колледжа Лондона Лоуренса Фридмана, опубликованной в журнале Foreign Affairs.

Автор материала подчеркивает, что главный вывод, который Вашингтон и его союзники могут сделать из опыта участия в затяжных конфликтах последних десятилетий, заключается в необходимости избегать их.