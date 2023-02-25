СМИ: США не боятся применения Россией стратегического ядерного оружия

Издание ссылается на заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время непубличной онлайн-беседы. Как отмечается в материале, советник считает, что нет опасений использования стратегических ядерных вооружений РФ против Украины или ее союзников.

В то же время Салливан заявил о «внутренних страхах», что Москва решит применить такое оружие на поле боя.

«Хотя сейчас нет признаков, что такое может вскоре случиться», - пишет издание.

