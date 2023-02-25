СМИ: США не боятся применения Россией стратегического ядерного оружия
США не видят оснований опасаться использования стратегического ядерного оружия Россией. Об этом пишет Politico.
Издание ссылается на заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время непубличной онлайн-беседы. Как отмечается в материале, советник считает, что нет опасений использования стратегических ядерных вооружений РФ против Украины или ее союзников.
В то же время Салливан заявил о «внутренних страхах», что Москва решит применить такое оружие на поле боя.
«Хотя сейчас нет признаков, что такое может вскоре случиться», - пишет издание.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 829 / сут.
Умерли
396 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+12 618 / сут.
- Источник рассказал о продвижении российских войск в районе Кременной
- СМИ: США не боятся применения Россией стратегического ядерного оружия
- Депутат Европарламента призвал европейцев выйти на протесты против агрессии США и НАТО
- Байден: Мирный план Китая по Украине выгоден только России
- Антонов назвал «бездумными» новые антироссийские санкции США
- Красный Крест: Британцы загоняют украинских беженцев в «долговую кабалу»
- Байден заявил об отсутствии доказательств отправки вооружений из Китая в Россию
- СМИ: В Турции появилась загадочная воронка глубиной в 15 метров
- Канада ввела санкции против 129 граждан и 63 компаний из России
- Послы стран ЕС согласовали десятый пакет санкций против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru