В Белом доме заявили, что США не видят изменений в готовности ядерных сил России
США не видят изменений в готовности российских ядерных сил. Об этом заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.
«На данном этапе мы не видим изменений в готовности ядерных сил России», — подчеркнул Салливан.
По его словам, Соединенные Штаты не вносили изменений в готовность собственных ядерных сил, пишет Газета.ру.
Помощник американского президента также рассказал, что Вашингтон поддерживает регулярные прямые контакты с Москвой, чтобы «донести риски эскалации» и избежать возможных просчетов, отмечает РЕН ТВ.
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