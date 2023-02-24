В Белом доме заявили, что США не видят изменений в готовности ядерных сил России

США не видят изменений в готовности российских ядерных сил. Об этом заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

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«На данном этапе мы не видим изменений в готовности ядерных сил России», — подчеркнул Салливан.

По его словам, Соединенные Штаты не вносили изменений в готовность собственных ядерных сил, пишет Газета.ру.

Помощник американского президента также рассказал, что Вашингтон поддерживает регулярные прямые контакты с Москвой, чтобы «донести риски эскалации» и избежать возможных просчетов, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Ядерное ОружиеРоссияСША
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