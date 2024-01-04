СМИ: США нанесли удар по столице Ирака

Американский беспилотник нанес удар по штабу иракского ополчения в Багдаде, пишут СМИ.

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Чиновник США на условиях анонимности подтвердил Reuters, что это была атака Вашингтона. По его словам, целью был автомобиль лидера ополчения, которого обвиняют в нападениях на силы США в стране. Его имя при этом не называется.

Ранее СМИ сообщали о четырех погибших и шести пострадавших, отмечает «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:БеспилотникиСШАИрак

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