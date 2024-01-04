СМИ: США нанесли удар по столице Ирака
4 января 202417:18
Американский беспилотник нанес удар по штабу иракского ополчения в Багдаде, пишут СМИ.
Чиновник США на условиях анонимности подтвердил Reuters, что это была атака Вашингтона. По его словам, целью был автомобиль лидера ополчения, которого обвиняют в нападениях на силы США в стране. Его имя при этом не называется.
Ранее СМИ сообщали о четырех погибших и шести пострадавших, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Селена Гомес намекнула на завершение музыкальной карьеры
- Силы ПВО сбили над Крымом 10 украинских ракет
- Microsoft добавит на клавиатуру новую важную клавишу
- СМИ: после атаки хакеров на «Киевстар» уничтожено практически все
- В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1950 года
- После землетрясений в Японии не могут установить судьбу 179 человек
- Развожаев: Над Севастополем сбили несколько воздушных целей
- СМИ: США нанесли удар по столице Ирака
- Губернатор Севастополя: Российские военные используют табельные средства маскировки в городе
- Легендарный тренер ФК «Балтика» Леонид Ткаченко умер в возрасте 70 лет
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru