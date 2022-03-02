СМИ: США намерены в ближайшие сутки закрыть воздушное пространство для самолётов из РФ

О решении может быть объявлено «в ближайшие 24 часа», пишет The Wall Street Journal.

Напомним, ранее ЕС принял санкции против российской авиаотрасли, которые лишают российские авиакомпании возможности использовать европейские самолеты.

Санкции ЕС практически не отразятся на российской авиаотрасли, многие компании, в том числе «Аэрофлот», обслуживают свои самолеты в Китае, также там есть завод Airbus, который производит комплектующие, заявил бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

