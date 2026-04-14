Аналитик Кусков предупредил о возможном подорожании домашнего интернета

Интернет в России может подорожать на 30% при введении новых требований к провайдерам. Об этом заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Минцифры предложило ввести для интернет-провайдеров платные лицензии, а также обязать операторов подключаться к СОРМ (система, которая позволяет силовикам проводить оперативно-розыскные мероприятия).

«Операторы уже подключены к СОРМ. Если возникнут новые требования, влекущие за собой значительные затраты, операторы, безусловно, переложат их на нас — абонентов», — отметил Кусков.

По словам эксперта, в таком случае рост цен составит до 30% вместо прогнозируемых на 2026 год 10%. Кусков считает, что многое будет зависеть от того, введут ли лицензирование для провайдеров и сколько будут стоить эти услуги.

Кроме того, специалист допустил, что новые правила станут болезненными для небольших провайдеров. В результате компании могут начать объединяться в более крупные структуры либо продавать свой бизнес лидерам рынка.

