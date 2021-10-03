Стала известна причина роста цен на свинину в России

По данным Россельхознадзора, в 2021 году чума среди домашних свиней и диких кабанов зарегистрирована в 35 регионах страны. По мнению генерального директора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, ситуация с АЧС в 2021 году - самая серьезная за последние несколько лет. В результате производство свинины в России существенно сократилось, а его себестоимость увеличилась на 15-20 процентов с начала года.

«Одни немытые руки у сотрудника животноводческого комплекса — считай, потеряли все поголовье», — отметил Ковалев.

По прогнозам, к концу 2021 года темпы производства свинины в России снизятся до минимальных 1,5-2%.

Ранее карантин ввели в Вельском районе Архангельской области после выявления случаев африканской чумы свиней в селе Пуйское. Об этом информирует администрация региона.

