СМИ: США на фоне конфликта хотят добиться избрания нового президента Ливана

США активизировали усилия по продвижению кандидатуры на пост президента Ливана на фоне операции Израиля против ливанского движения «Хезболла». Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. В Вашингтоне надеются, что нынешняя нестабильность в рядах «Хезболлы» после ударов Израиля поможет достичь этого политического шага.

Axios напоминает, что Ливан находится в политическом тупике с октября 2022 года, когда парламент страны не смог выбрать преемника Мишеля Ауна, покинувшего пост президента.

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В Белом доме рассчитывают, что ослабление «Хезболлы» в результате израильской военной кампании даст возможность сократить влияние движения на политическую систему Ливана. Целью США является избрание президента, который бы не являлся сторонником «Хезболлы».

Помимо этого, американская администрация настаивает на необходимости поиска дипломатического решения для Ливана на базе резолюции ООН, принятой после конфликта 2006 года, и назначении нового премьер-министра, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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