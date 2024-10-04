СМИ: США на фоне конфликта хотят добиться избрания нового президента Ливана

США активизировали усилия по продвижению кандидатуры на пост президента Ливана на фоне операции Израиля против ливанского движения «Хезболла». Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. В Вашингтоне надеются, что нынешняя нестабильность в рядах «Хезболлы» после ударов Израиля поможет достичь этого политического шага.

Axios напоминает, что Ливан находится в политическом тупике с октября 2022 года, когда парламент страны не смог выбрать преемника Мишеля Ауна, покинувшего пост президента.