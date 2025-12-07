СМИ: США могут выйти из украинского конфликта с запретом на использование Киевом оружия

Для европейских столиц наибольшие опасения вызывает перспектива полного ухода США из украинского кризиса, сообщает Bloomberg.

Такой сценарий предполагает не только вывод Вашингтона из процесса, но и эмбарго на применение Киевом американских вооружений — это считается наихудшим вариантом. Альтернативой может стать прекращение американского дипломатического участия при продолжении поставок оружия Украине через НАТО.

«Риск в том, что США просто махнут рукой и оставят европейцев один на один с этим вызовом», — заявил бывший британский военный атташе в Москве и Киеве Джон Форман.

Ранее специальный посланник президента США Кит Келлог заявил, что судьба Донецкой народной республики и Запорожской атомной электростанции является определяющей для разрешения украинского кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

