СМИ: Хуситы в ответ на удары США могут атаковать американские базы
16 марта 202505:01
В Йемене хуситы могут нанести удары по американским базам в ОАЭ или Джибути, сообщает Washington Post.
Это может стать ответом на начатую в Йемене военную операцию США.
В настоящее время удары военной авиации по территории Йемена продолжаются.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил готовить удары по хуситам вскоре после инаугурации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китай подписал два торговых соглашения с Киевом
- СМИ: Хуситы в ответ на удары США могут атаковать американские базы
- СМИ: Starbucks выплатит доставщику 50 млн долларов за ожоги
- Генерал Бужинский: Европа не сможет компенсировать закончившиеся у Киева ATACMS
- Вучич: В Белграде в ходе протестов пострадали 56 человек
- СМИ: Трамп поручил готовить удары по хуситам вскоре после инаугурации
- Заведено уголовное дело против комика Артемия Останина
- Количество пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до шести
- Президент МОК обвинил РФ в скандале на Олимпиаде-2024
- В Сербии не исключили арест Додика этой ночью
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru