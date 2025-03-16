СМИ: Хуситы в ответ на удары США могут атаковать американские базы

В Йемене хуситы могут нанести удары по американским базам в ОАЭ или Джибути, сообщает Washington Post.

Американская армия атаковала подземные объекты хуситов

Это может стать ответом на начатую в Йемене военную операцию США.

В настоящее время удары военной авиации по территории Йемена продолжаются.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил готовить удары по хуситам вскоре после инаугурации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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