СМИ: США изучают разведданные о попытке атаки на Кремль
4 мая 202300:01
Эксперты в руководстве США изучают разведывательные данные о попытке атаки Кремля беспилотниками, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на CNN.
В настоящее время Вашингтон использует спутниковые снимки и перехваченные данные, чтобы прояснить ситуацию.
При этом американские власти не видели признаков готовящейся атаки, утверждает телеканал.
Ранее во Франции заявили о причастности Вашингтона к атаке дронов на Кремль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru