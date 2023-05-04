СМИ: США изучают разведданные о попытке атаки на Кремль

Эксперты в руководстве США изучают разведывательные данные о попытке атаки Кремля беспилотниками, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на CNN.

Прямо в сердце России: Что известно об атаке дронов на Кремль

В настоящее время Вашингтон использует спутниковые снимки и перехваченные данные, чтобы прояснить ситуацию.

При этом американские власти не видели признаков готовящейся атаки, утверждает телеканал.

Ранее во Франции заявили о причастности Вашингтона к атаке дронов на Кремль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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