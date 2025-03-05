СМИ: США и Украина могут подписать сделку в ближайшее время

Вашингтон и Киев могут подписать сделку по редкоземельным металлам, сообщает Reuters.

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По данным агентства, это может случиться в ближайшие часы. Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что хочет объявить о соглашении в своем обращении к Конгрессу, которое состоится в ночь на 5 марта по мск. Он расскажет о намерении завершить конфликт вокруг Украины и о возвращении заложников из сектора Газы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за спора с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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