СМИ: США хотят возобновить санкции против Венесуэлы
Американские власти намерены возобновить нефтяные санкции в отношении Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников США.
По их словам, это произойдет, если венесуэльские власти откажутся от допуска до выборов президента оппозиционерки Марии Корины Мачадо. Вашингтон не станет продлевать шестимесячную приостановку санкций, которая завершится в апреле, после того, как суд лишил Мачадо возможности баллотироваться. Также рассматриваются дополнительные меры.
Ранее США и Венесуэла договорились об освобождении шести американцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru