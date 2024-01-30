СМИ: США хотят возобновить санкции против Венесуэлы

По их словам, это произойдет, если венесуэльские власти откажутся от допуска до выборов президента оппозиционерки Марии Корины Мачадо. Вашингтон не станет продлевать шестимесячную приостановку санкций, которая завершится в апреле, после того, как суд лишил Мачадо возможности баллотироваться. Также рассматриваются дополнительные меры.

Ранее США и Венесуэла договорились об освобождении шести американцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

