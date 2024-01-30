СМИ: США хотят возобновить санкции против Венесуэлы

Американские власти намерены возобновить нефтяные санкции в отношении Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников США.

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По их словам, это произойдет, если венесуэльские власти откажутся от допуска до выборов президента оппозиционерки Марии Корины Мачадо. Вашингтон не станет продлевать шестимесячную приостановку санкций, которая завершится в апреле, после того, как суд лишил Мачадо возможности баллотироваться. Также рассматриваются дополнительные меры.

Ранее США и Венесуэла договорились об освобождении шести американцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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