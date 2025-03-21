СМИ: США хотят использовать контроль над ЗАЭС для добычи редкоземов

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа может попытаться использовать станцию для добычи редких и критически важных минералов, которыми обладает Киев.

Ранее глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что не видит проблемы в возможной передаче украинских АЭС под управление американской стороны. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что глава государства Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон готов помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

