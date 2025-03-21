СМИ: США хотят использовать контроль над ЗАЭС для добычи редкоземов
Американские власти намерены взять под управление Запорожскую атомную электростанцию, чтобы разрабатывать месторождения редкоземельных металлов на Украине, сообщает The Financial Times.
По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа может попытаться использовать станцию для добычи редких и критически важных минералов, которыми обладает Киев.
Ранее глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что не видит проблемы в возможной передаче украинских АЭС под управление американской стороны. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что глава государства Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон готов помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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