СМИ: США готовятся к вмешательству после выборов, в том числе из РФ
Американские власти готовятся к зарубежному вмешательству в переходный период между днем президентских выборов, которые состоятся 5 ноября, и инаугурацией 20 января 2025 года, сообщает The Washington Post.
Газета пишет, что администрация главы государства Джо Байдена находится в состоянии повышенной готовности, так как опасается попыток зарубежных стран дестабилизировать ситуацию в США. Вашингтон не исключает попыток вмешательства со стороны России, Ирана, КНДР и Китая.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россию не в первый раз обвиняют во вмешательстве в выборы в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru