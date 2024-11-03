СМИ: США готовятся к вмешательству после выборов, в том числе из РФ

Американские власти готовятся к зарубежному вмешательству в переходный период между днем президентских выборов, которые состоятся 5 ноября, и инаугурацией 20 января 2025 года, сообщает The Washington Post.

Разведка США не зафиксировала иностранное вмешательство

Газета пишет, что администрация главы государства Джо Байдена находится в состоянии повышенной готовности, так как опасается попыток зарубежных стран дестабилизировать ситуацию в США. Вашингтон не исключает попыток вмешательства со стороны России, Ирана, КНДР и Китая.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россию не в первый раз обвиняют во вмешательстве в выборы в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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