СМИ: США готовятся к вмешательству после выборов, в том числе из РФ

Газета пишет, что администрация главы государства Джо Байдена находится в состоянии повышенной готовности, так как опасается попыток зарубежных стран дестабилизировать ситуацию в США. Вашингтон не исключает попыток вмешательства со стороны России, Ирана, КНДР и Китая.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россию не в первый раз обвиняют во вмешательстве в выборы в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

