Разведка США не зафиксировала иностранное вмешательство

По его словам, разведка считает, что Россия, Иран и Китай стремятся оказать влияние на исход выборов, стремясь углубить внутренние разногласия в США.

Из всех иностранных угроз Россия рассматривается как наиболее активная и значимая угроза влияния на американские выборы в этом году, передает «Радиоточка НСН».

