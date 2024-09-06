Разведка США не зафиксировала иностранное вмешательство

Американская разведка не обнаружила попыток вмешательства извне в выборы 2024 года. Об этом заявил представитель аппарата директора национальной разведки США, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что иностранные игроки сосредоточены на информационных операциях и пропаганде, стремясь сформировать мнения избирателей и подорвать доверие к выборам.

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По его словам, разведка считает, что Россия, Иран и Китай стремятся оказать влияние на исход выборов, стремясь углубить внутренние разногласия в США.

Из всех иностранных угроз Россия рассматривается как наиболее активная и значимая угроза влияния на американские выборы в этом году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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