СМИ: США готовят удары по иранским объектам в Ираке и Сирии

В Белом доме принято решение нанести удары по иранским объектам на территории Ирака и Сирии, сообщил телеканал CBS со ссылкой на правительственные источники.

«На уничтожение!»: США готовят спецоперацию в ответ на атаку военных баз

Как отмечается, он станет возмездием на недавнюю атаку на одну из американских баз в регионе.

По данным телеканала, удары будут наносится несколько дней подряд. Определяющим фактом начала операции станет ясная погода. В Вашингтоне опасаются большого числа жертв среди мирного населения.

Ранее Иран отверг причастность к удару беспилотника по базе США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ИранИракСирияБелый ДомСША

Горячие новости

Все новости

партнеры