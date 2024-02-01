СМИ: США готовят удары по иранским объектам в Ираке и Сирии
1 февраля 202418:03
В Белом доме принято решение нанести удары по иранским объектам на территории Ирака и Сирии, сообщил телеканал CBS со ссылкой на правительственные источники.
Как отмечается, он станет возмездием на недавнюю атаку на одну из американских баз в регионе.
По данным телеканала, удары будут наносится несколько дней подряд. Определяющим фактом начала операции станет ясная погода. В Вашингтоне опасаются большого числа жертв среди мирного населения.
Ранее Иран отверг причастность к удару беспилотника по базе США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru