СМИ: США готовят удары по иранским объектам в Ираке и Сирии

Как отмечается, он станет возмездием на недавнюю атаку на одну из американских баз в регионе.

По данным телеканала, удары будут наносится несколько дней подряд. Определяющим фактом начала операции станет ясная погода. В Вашингтоне опасаются большого числа жертв среди мирного населения.

Ранее Иран отверг причастность к удару беспилотника по базе США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

