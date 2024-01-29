«На уничтожение!»: США готовят спецоперацию в ответ на атаку военных баз
Андрей Чупрыгин заявил НСН, что ответ американцев будет решительным, но точечным, большая война в регионе никому не нужна.
США не нужна прямая конфронтация с Ираном, поэтому американцы проведут точечную спецоперацию по уничтожению боевиков, которые атаковали базу в Иордании, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН.
Ранее США сообщили об атаке дрона на американскую базу в Иордании, в результате погибли трое военнослужащих, еще 34 пострадали. Теперь власти США рассматривают разные варианты ответа за атаку, ответственность за которую взяли поддерживаемые Тегераном боевики. В их числе — прямая конфронтация, проведение секретной операции либо точечная ликвидация иранских чиновников, пишет Bloomberg.
«Каким образом американцы могут ответить Ирану, надо спрашивать у них. Сейчас спекуляций очень много на эту тему. Некоторые СМИ, включая американские, начинают спекулировать на тему того, что ответ американцев будет намного жестче, чем их реакция на войну между Израилем и ХАМАС. Но эти разговоры ни о чем. Во-первых, всем не очень понятно, чей это беспилотник, кто на них напал. По умолчанию все показывают пальцем на Иран, но не факт, что это так. Сейчас американцы занимаются анализом разведанных, чтобы принять решение», - отметил он.
При этом Чупрыгин подчеркнул, что ответ американцев будет решительным, но точечным – уничтожение «группы атакующих», полномасштабная война в регионе США не нужна.
«Я думаю, что американцы проведут один из видов спецоперации против группы людей, которые осуществили эту атаку. Спецоперацию, направленную на уничтожение. Такая обстановка сейчас на Ближнем Востоке, что американцы не могут позволить себе не среагировать решительно на этот инцидент. Давно понятно, что все основные участники эскалации в регионе стараются не допустить начала полномасштабной региональной войны. Большая война никому не нужна, нет выгод от нее. Американцы тоже будут стараться сделать это в другом ключе», - резюмировал собеседник НСН.
Иран не имеет отношения к атаке беспилотника на военную базу США на границе Иордании и Сирии. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на постоянного представителя республики при ООН, передает «Радиоточка НСН».
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