СМИ: США готовы помочь ь КНДР в борьбе с коронавирусом

США готовы оказать помощь КНДР, в том в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента Соединенных Штатов.

Число пациентов с симптомами лихорадки в КНДР выросло до 2,46 млн

По словам источника, Вашингтон четко дал понять, что «готов разговаривать с ними (КНДР. — НСН) и без предварительных условий» и «предпринять шаги для решения их внутренних проблем, включая COVID».

В конце апреля Северная Корея объявила о вспышке неизвестной лихорадки, предположительно, это заболевание — коронавирусная инфекция. В стране зарегистрировали уже 2,46 млн инфицированных.

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ТЕГИ:БолезньКНДРСША
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