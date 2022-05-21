СМИ: США готовы помочь ь КНДР в борьбе с коронавирусом

По словам источника, Вашингтон четко дал понять, что «готов разговаривать с ними (КНДР. — НСН) и без предварительных условий» и «предпринять шаги для решения их внутренних проблем, включая COVID».

В конце апреля Северная Корея объявила о вспышке неизвестной лихорадки, предположительно, это заболевание — коронавирусная инфекция. В стране зарегистрировали уже 2,46 млн инфицированных.

