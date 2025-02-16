СМИ: США готовит «грандиозную сделку» с Лукашенко
Правительства США и Белоруссии обсуждают проведение масштабной сделки, сообщает The New York Times.
Речь идет об ослаблении санкций Запада. По данным издания, «идет обсуждение грандиозной сделки». В обмен на заключенных американцев Вашингтон ослабил бы санкции против белорусских банков и экспорта калия, основным производителем которых является Белоруссия.
Ранее спецпосланник Дональда Трампа по делам заложников Адам Белер сообщил, что в Белоруссии был освобожден один американец, который был задержан местными властями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru