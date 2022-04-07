СМИ: Две трети населения мира живут в нейтральных и поддержавших Россию странах

Страны, в которых проживает большая часть населения Земли, поддержали Россию или сохранили нейтралитет на фоне обострения ситуации на Украине. Такими подсчетами поделился журнал The Economist.

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Британское издание назвало пророссийскими 28 стран, в том числе Китай, Сирию, Пакистан, Эфиопию. В совокупности в этих государствах проживает треть мирового населения. Еще треть жителей планеты из 32 стран придерживаются нейтрального статуса. В частности, к этой категории относятся Индия, Бразилия и Бангладеш. Наконец, поддерживают Запад в 131 стране, где проживает 36 процентов населения мира, пишет РИА ФАН.

«Около двух третей населения Земли живут в странах либо нейтральных, либо пророссийских. Расклад сил здорово искажают Китай и Индия – на них приходится до трети мирового населения», — отмечается в материале.

Авторы подчеркивают, что Китай избегает прямого осуждения действий российских властей, а нейтральная Индия укрепила взаимодействие с Москвой, «особенно за счет снижения цен на нефть».

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ТЕГИ:Британские СМИРоссия
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