СМИ: Две трети населения мира живут в нейтральных и поддержавших Россию странах
Страны, в которых проживает большая часть населения Земли, поддержали Россию или сохранили нейтралитет на фоне обострения ситуации на Украине. Такими подсчетами поделился журнал The Economist.
Британское издание назвало пророссийскими 28 стран, в том числе Китай, Сирию, Пакистан, Эфиопию. В совокупности в этих государствах проживает треть мирового населения. Еще треть жителей планеты из 32 стран придерживаются нейтрального статуса. В частности, к этой категории относятся Индия, Бразилия и Бангладеш. Наконец, поддерживают Запад в 131 стране, где проживает 36 процентов населения мира, пишет РИА ФАН.
«Около двух третей населения Земли живут в странах либо нейтральных, либо пророссийских. Расклад сил здорово искажают Китай и Индия – на них приходится до трети мирового населения», — отмечается в материале.
Авторы подчеркивают, что Китай избегает прямого осуждения действий российских властей, а нейтральная Индия укрепила взаимодействие с Москвой, «особенно за счет снижения цен на нефть».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+14 661 / сут.
Умерли
371 тыс.+291 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 306 / сут.
- Армения и Азербайджан начнут подготовку к мирным переговорам
- СМИ: Две трети населения мира живут в нейтральных и поддержавших Россию странах
- В Китае рассказали о намерении США разделить и ослабить Россию
- Чубайс вызван на допрос в Москву
- Немецкий экономист Бек: Антироссийские санкции привели к изоляции Запада
- СМИ: В НАТО есть разногласия о дальнейших отношениях с Москвой
- В ООН отреагировали на кадры расстрела российских военных
- Антонов: Санкции США против Сбербанка - удар по простым россиянам
- Госдеп: КНДР может вскоре провести новое ядерное испытание
- Антонов: Дезинформация от Киева вызывает сомнения в готовности к дипломатии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru