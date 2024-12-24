СМИ: США чуть снова не сбили свой истребитель над Красным морем

ВМС США едва не сбили второй истребитель после того, как крейсер USS Gettysburg случайно выпустил ракету класса «земля-воздух» вблизи другого истребителя F/A-18 Super Hornet. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного источника в ВМС.

Инцидент произошел над Красным морем, когда истребитель F/A-18, летевший несколько миль позади сбитого самолета, был вынужден маневрировать, чтобы избежать попадания ракеты, которая пролетела всего в 100 футах от него. Самолет заходил на посадку на авианосец Harry S. Truman.

Хуситы заявили, что это они сбили американский F-18 над Красным морем

ВМС США выразили недовольство инцидентом, отмечая, что пилоты обеспокоены качеством подготовки экипажа USS Gettysburg. В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить, был ли отключен навигационный комплекс на второй ракете.

Ранее Центральное командование ВС США признало, что в ходе атаки по объектам хуситов в Йемене истребитель F/A-18 с авианосца Harry S. Truman стал жертвой дружественного огня. Оба пилота катапультировались и были найдены живыми, один из них получил незначительные травмы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИстребителиСША

Горячие новости

Все новости

партнеры