СМИ: США чуть снова не сбили свой истребитель над Красным морем
ВМС США едва не сбили второй истребитель после того, как крейсер USS Gettysburg случайно выпустил ракету класса «земля-воздух» вблизи другого истребителя F/A-18 Super Hornet. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного источника в ВМС.
Инцидент произошел над Красным морем, когда истребитель F/A-18, летевший несколько миль позади сбитого самолета, был вынужден маневрировать, чтобы избежать попадания ракеты, которая пролетела всего в 100 футах от него. Самолет заходил на посадку на авианосец Harry S. Truman.
ВМС США выразили недовольство инцидентом, отмечая, что пилоты обеспокоены качеством подготовки экипажа USS Gettysburg. В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить, был ли отключен навигационный комплекс на второй ракете.
Ранее Центральное командование ВС США признало, что в ходе атаки по объектам хуситов в Йемене истребитель F/A-18 с авианосца Harry S. Truman стал жертвой дружественного огня. Оба пилота катапультировались и были найдены живыми, один из них получил незначительные травмы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кнайсль: Европа не восприняла сигнал испытания «Орешника»
- СМИ: США чуть снова не сбили свой истребитель над Красным морем
- Власти Умани передали демонтированный танк Т-34 украинской армии
- В Анапе на пляже обнаружены загрязненные мазутом мешки из-за небрежности техники
- Украина продлила срок бронирования от мобилизации на месяц из-за кибератаки
- Крупные российские банки снизили ставки по вкладам после решения ЦБ
- Хирург Тищенко приговорен к четырем годам колонии за финансирование экстремизма
- Актер Евгений Косырев был госпитализирован перед спектаклем в Театре Вахтангова
- Кабмин выделил 1,9 млрд рублей на поддержку эвакуированных в Курской области
- Более 50 волонтеров из Московского зоопарка выехали в Анапу для очистки берега
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru