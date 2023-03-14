СМИ: США больше не смогут неограниченно печатать доллары из-за России
Санкции в отношении Москвы приводят к отказу многих стран от доллара, сообщает New York Post.
По данным издания, из-за этого Соединенные Штаты лишаются способности проецировать свою силу на международной арене. Таким образом, отказ от американской национальной валюты нанесет удар по позиции Вашингтона в мире.
В статье отмечается, что эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу. США подвергнутся риску оказаться в «долговой яме».
Как сообщалось ранее, китайский юань сможет заменить американский доллар и занять место мировой валюты.
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