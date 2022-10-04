Эксперт посоветовал перевести валюту в юань

Инвесторы в России стоят перед выбором между рисками и диверсификацией долларов и евро, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика Владислава Антонова.

Эксперт рассказал, из-за чего упадет рубль

По его словам, западные санкции привели к падению спроса американской валюты в РФ. По этой причине инвесторы могут либо фиксировать убыток, либо ожидать ослабления рубля.

«Ждать можно очень долго, поскольку импорт увеличивается медленно, а рыночные механизмы на валютном рынке не работают», — отметил Антонов.

Он посоветовал тем, кто не желает терпеть убытки перевести валюту в юань. При этом доллары лучше всего продать, так как есть риск прекращения Мосбиржей торговли валютой недружественных стран.

Для ослабления курса рубля необходимо резко сократить доходы от экспорта, при этом доллары должны скупать, например, Минфин или Центробанк, также нужно разрешить экспорт капитала в любом виде, рассказал экономист Денис Ракша в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
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