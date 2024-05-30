СМИ: США бойкотируют церемонию Генассамблеи ООН в память о Раиси

По его словам, американская делегация не будет присутствовать на этом мероприятии. Он отметил, что ООН обязана поддерживать народ Ирана, а «не чтить память его угнетателя».

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что народу Ирана «стало только лучше» после смерти Раиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

