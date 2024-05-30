СМИ: США бойкотируют церемонию Генассамблеи ООН в память о Раиси

Представители Соединенных Штатов бойкотируют намеченную на 30 мая церемонию Генассамблеи ООН в память о погибшем в авиакатастрофе иранском президенте Ибрагиме Раиси, сообщает Reuters со ссылкой на источник в США.

Генштаб Ирана исключил версию гибели президента Раиси из-за диверсии

По его словам, американская делегация не будет присутствовать на этом мероприятии. Он отметил, что ООН обязана поддерживать народ Ирана, а «не чтить память его угнетателя».

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что народу Ирана «стало только лучше» после смерти Раиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ИранСШАООН

Горячие новости

Все новости

партнеры