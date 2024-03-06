СМИ: спутники обеспечили связь вместо перебитых в Красном море кабелей
Спутники компании Intelsat стали резервным источником связи после повреждения кабелей в Красном море в районе Йемена, заявил в беседе с изданием SpaceNews один из топ-менеджеров оператора Рис Морган.
Он указал на значительное замедление интернета в странах Восточной Африки. По словам Моргана, невысокая скорость передачи данных уже сказалась на финансовом положении компаний, задействованных в хранении критически важной информации.
Представитель SpaceNews призвал создать гибридную систему подводных кабельных и спутниковых сетей.
О повреждении в Красном море кабелей связи между Европой, Африкой и Азией стало известно 5 марта. По данным компании HGC Global Communications, инцидент повлиял на 25% трафика, сообщает «Радиоточка НСН».
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