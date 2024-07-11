Помощников Байдена и его жены вызвали для дачи показаний о здоровье президента США
Помощники главы Белого дома Джо Байдена и его супруги Джилл Байден получили повестки явиться в Комитет по надзору палаты представителей США с целью дать показание об истинном состоянии здоровья главы государства, сообщает сайт Axios.
Нижняя палата американского Конгресса, которая контролируется представителями оппозиционной, Республиканской партии США, инициировала расследование о состоянии здоровья президента страны.
Уже известно, что на слушания вызваны главный помощник первой леди Энтони Бернал, замглавы аппарата президента Энни Томасини и старший советник Эшли Уильямс.
«Комитет стремится понять степень влияния господина Бернала на президента и его осведомленности о том, выполняет ли президент лично обязанности, возложенные на него должностными полномочиями», – написал глава надзорного комитета палаты представителей Джеймс Комер в послании помощнику первой леди.
Ранее Байден объяснил провал выступления на дебатах с Трампом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru