СМИ: Сотрудники зоопарка в Китае нарисовали полосы на ослах и выдали их за зебр
Сотрудники зоопарка города Цзыбо в Китае выдали ослов за зебр, чтобы привлечь побольше посетителей, сообщила газета Global Times.
Согласно данным, представители зоопарка заявили, что недавно приютили зебр, и стали публиковать видео с ними в интернете. Однако внимательные пользователи быстро заметили, что животные на записях не похожи на зебр, а полосы на них не естественные, а нарисованные.
После разоблачения сотрудники зоопарка признались, что перекрасили ослов. При этом они сообщили, что не пытались ввести посетителей в заблуждение, а только хотели привлечь их внимание. В зоопарке подчеркнули, что краска была не токсична для ослов.
Ранее сообщалось, что зоопарк Нью-Йорка выставит на аукцион картины, нарисованные капибарами, пингвинами, ленивцами, жирафами и другими животными. Средства, полученные с продажи картины, пойдут на нужды зоопарка и животных, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru