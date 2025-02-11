СМИ: Состояние Маска упало ниже $400 млрд впервые в 2025 году
Состояние американского миллиардера, руководителя департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска упало ниже 400 млрд долларов впервые в 2025 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Согласно данным, это произошло на фоне значительного падения стоимости акций компании Tesla. Отмечается, что с момента достижения исторического максимума в середине декабря цена ценных бумаг холдинга снизилась на 27%.
Особенно резкое падение наблюдалось на прошлой неделе на фоне сообщений о сокращении объемов продаж. Тогда акции Tesla подешевели на 11%.
Ранее Илон Маск сообщил, что не собирался подавать заявку на покупку соцсети TikTok и не «горит желанием» приобретать ее, передает «Радиоточка НСН».
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