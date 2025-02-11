СМИ: Состояние Маска упало ниже $400 млрд впервые в 2025 году

Состояние американского миллиардера, руководителя департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска упало ниже 400 млрд долларов впервые в 2025 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно данным, это произошло на фоне значительного падения стоимости акций компании Tesla. Отмечается, что с момента достижения исторического максимума в середине декабря цена ценных бумаг холдинга снизилась на 27%.

Особенно резкое падение наблюдалось на прошлой неделе на фоне сообщений о сокращении объемов продаж. Тогда акции Tesla подешевели на 11%.

Ранее Илон Маск сообщил, что не собирался подавать заявку на покупку соцсети TikTok и не «горит желанием» приобретать ее, передает «Радиоточка НСН».

