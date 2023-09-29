СМИ: состоялись тайные контакты чиновников Японии и КНДР

По данным издания, встречи проходили в неназванном городе в одной из стран Юго-Восточной Азии. Глава японского правительства Фумио Кисида, который ранее неоднократно заявлял о готовности к встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном без предварительных условий, рассматривал возможность отправки высокопоставленных чиновников в Пхеньян для созданий условий для встречи на высшем уровне в КНДР. Однако этот процесс зашел в тупик, говорится в статье.

В ходе состоявшихся контактов стороны обсудили широкий круг нерешенных вопросов.

Ранее стало известно, что в конституцию КНДР внесли поправки об ускоренном развитии ядерных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

