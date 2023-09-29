СМИ: состоялись тайные контакты чиновников Японии и КНДР
В Японии чиновники и представители КНДР дважды тайно контактировали весной этого года, сообщает Asahi.
По данным издания, встречи проходили в неназванном городе в одной из стран Юго-Восточной Азии. Глава японского правительства Фумио Кисида, который ранее неоднократно заявлял о готовности к встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном без предварительных условий, рассматривал возможность отправки высокопоставленных чиновников в Пхеньян для созданий условий для встречи на высшем уровне в КНДР. Однако этот процесс зашел в тупик, говорится в статье.
В ходе состоявшихся контактов стороны обсудили широкий круг нерешенных вопросов.
Ранее стало известно, что в конституцию КНДР внесли поправки об ускоренном развитии ядерных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru