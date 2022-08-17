Москва предлагает Лондону не создавать риски в Арктике

Временный поверенный в делах России в Великобритании Александр Гусаров заявил, что Москва выступает за сохранение в Арктике ареала мира и призывает к этому Лондон.

«Сейчас речь идет о грубом нарушении международного права, пересечении британским самолетом-разведчиком государственной границы России. Здесь все говорит в пользу того, что произошла преднамеренная, осознанная провокация с целью попытаться вскрыть нашу систему обороны и прощупать заодно пределы нашего терпения», - цитирует Гусарова РИА Новости.

Ранее стало известно, что в районе мыса Святой Нос британский самолет-разведчик нарушил границу. В небо был поднят российский МиГ-31, который вытеснил его из воздушного пространства РФ.

«Мы призываем наших британских коллег не идти по этому очень рискованному пути, не создавать в Арктике, регионе, который объявлен ареалом мира и сотрудничества, искусственный очаг напряженности на ровном месте», - добавил Гусаров.

Ранее сообщалось, что Великобритания подала заявку на перелет своего самолёта-разведчика над Россией. В Минобороны РФ это назвали сознательной провокацией.



