СМИ: Сооснователь WhatsApp приобрел французскую виллу Березовского
Новым хозяином конфискованный виллы бизнесмена Бориса Березовского стал Ян Кум - один из создателей мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
По информации издания Nice Martin, сделка обошлась Куму в $65 миллионов. При этом эксперты оценивали поместье минимум в 158 миллионов евро.
Бывшую резиденцию Березовского конфисковали в 2015 году. Имение площадью 100 тысяч квадратных метров расположено между Каннами и Ниццей.
В августе 2023 года в Москве нашли мертвой тещу Березовского Алию Бешарову. За пять дней до смерти женщина отпраздновала 100-летний юбилей, передает «Радиоточка НСН».
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