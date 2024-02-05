СМИ: Сооснователь WhatsApp приобрел французскую виллу Березовского

По информации издания Nice Martin, сделка обошлась Куму в $65 миллионов. При этом эксперты оценивали поместье минимум в 158 миллионов евро.

Бывшую резиденцию Березовского конфисковали в 2015 году. Имение площадью 100 тысяч квадратных метров расположено между Каннами и Ниццей.

В августе 2023 года в Москве нашли мертвой тещу Березовского Алию Бешарову. За пять дней до смерти женщина отпраздновала 100-летний юбилей, передает «Радиоточка НСН».

