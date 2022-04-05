WSJ: на заводе Boeing выявлены нарушения производства самолетов для президента США

На заводе Boeing в начале текущего года было нарушено производство самолетов Air Force One, которые также предназначены для использования президентом США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.



По словам источников, производственные неудачи включали в себя попытки разместить один из двух самолетов на домкратах, которые были не предназначены для такой нагрузки. Согласно источникам, это могло повредить самолет.

Отмечается, что позднее было установлено, что один из сотрудников не имел необходимой квалификации для данных действий, а другой сдал положительный тест на наркотики.

