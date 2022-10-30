Песков назвал условия для разговора Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов провести переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом, но при условии.
«Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание США вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не все нас устраивает, но, может быть, стоит сесть за стол переговоров», - отметил Песков.
В данном случае речь идет о проектах документов о гарантиях безопасности, которые подготовила Москва и передала в Брюссель и Вашингтон на рассмотрение. Они, по словам Пескова, могут стать платформой для переговоров.
Ранее Евродепутаты заявили, что странам Европы надо дать России реалистичный ответ на гиперзвуковые угрозы, которые представляют собой ракеты «Кинжал» и «Циркон», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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