СМИ сообщили подробности скандала с украинскими туристами в Турции
Сотрудница турецкого пятизвездочного отеля Bosphorus Sorgun в Анталье, который закрыли после вечеринки украинских туристов, рассказала изданию «Страна.ua» подробности инцидента.
По словам собеседницы издания, аниматор из Украины, работающий в другой гостинице, снял вечернику в честь Пасхи, в ходе которой сотрудники отеля в масках раздавали гостям у бассейна крашеные яйца, при этом туристы были без масок.
Она уточнила, что автор видеоролика попал в Bosphorus Sorgun под видом гостя, и не исключила, что он слил этот «компромат» в сеть в качестве мести за увольнение, либо попытался «устранить» конкурентов.
Также сотрудница закрытого отеля отметила, что вечеринки без масок проходят и в остальных гостиницах.
Ранее газета Turkiye сообщила, что после вечеринки, которую устроили украинские туристы, отель Bosphorus Sorgun лишился сертификата «Безопасный туризм», который разрешает работать в пандемию.
Турецкие власти до 17 мая ввели в стране полный локдаун из-за ситуации с коронавирусом, передаёт RT. Издание Hurriyet, со ссылкой на МВД республики, сообщило, что ограничения ужесточаются и с 7 мая магазинам будет разрешено продавать только основные продукты питания, средства гигиены и корм для домашних животных.
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