СМИ сообщили подробности скандала с украинскими туристами в Турции

Сотрудница турецкого пятизвездочного отеля Bosphorus Sorgun в Анталье, который закрыли после вечеринки украинских туристов, рассказала изданию «Страна.ua» подробности инцидента.

По словам собеседницы издания, аниматор из Украины, работающий в другой гостинице, снял вечернику в честь Пасхи, в ходе которой сотрудники отеля в масках раздавали гостям у бассейна крашеные яйца, при этом туристы были без масок.

Она уточнила, что автор видеоролика попал в Bosphorus Sorgun под видом гостя, и не исключила, что он слил этот «компромат» в сеть в качестве мести за увольнение, либо попытался «устранить» конкурентов.

Также сотрудница закрытого отеля отметила, что вечеринки без масок проходят и в остальных гостиницах.

Ранее газета Turkiye сообщила, что после вечеринки, которую устроили украинские туристы, отель Bosphorus Sorgun лишился сертификата «Безопасный туризм», который разрешает работать в пандемию.

Турецкие власти до 17 мая ввели в стране полный локдаун из-за ситуации с коронавирусом, передаёт RT. Издание Hurriyet, со ссылкой на МВД республики, сообщило, что ограничения ужесточаются и с 7 мая магазинам будет разрешено продавать только основные продукты питания, средства гигиены и корм для домашних животных.