СМИ сообщили, почему отменилась встреча Зеленского с Бербок

Встреча украинского президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок отменена из-за российского газопровода «Северный поток-2» и позиции по поставкам летального оружия, передает CNN со ссылкой на свой источник.

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По словам собеседника, министр отказалась заявить, что Берлин откажется от газового проекта в случае вторжения РФ на Украину. Как утверждает Бербок, причиной того, что не состоялась встреча с Зеленским, стало изменение графика.

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба призвал «не создавать какую-то конспирологию вокруг этого».

Ранее в СМИ появились сообщения, что переговоры главы МИД ФРГ с Владимиром Зеленским отменены по инициативе Украины. В качестве причины источники в Киеве назвали проблему с графиком украинского лидера.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:УкраинаГерманияВладимир Зеленский
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