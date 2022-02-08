СМИ сообщили, почему отменилась встреча Зеленского с Бербок

По словам собеседника, министр отказалась заявить, что Берлин откажется от газового проекта в случае вторжения РФ на Украину. Как утверждает Бербок, причиной того, что не состоялась встреча с Зеленским, стало изменение графика.

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба призвал «не создавать какую-то конспирологию вокруг этого».

Ранее в СМИ появились сообщения, что переговоры главы МИД ФРГ с Владимиром Зеленским отменены по инициативе Украины. В качестве причины источники в Киеве назвали проблему с графиком украинского лидера.

