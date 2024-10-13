СМИ сообщили об ухудшении отношений между командами Байдена и Харрис

Отмечается, что многие помощники Байдена по-прежнему недовольны тем, что его заставили отказаться от участия в выборах президента в ноябре. По информации издания, в команде главы Белого дома все еще «слишком переживают» из-за этого.

Также источники заявили о недостаточном взаимодействии между командами президента и кандидата в президенты. Некоторые помощники Байдена относятся к Харрис с опаской, пишет Axios.

Ранее кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что отказался от повторных дебатов Камалой Харрис, передает «Радиоточка НСН».

