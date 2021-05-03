СМИ сообщили об отмене фестиваля пива «Октоберфест»

Немецкие власти приняли решение отменить пивной фестиваль «Октоберфест» из-за коронавируса, сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники.



По данным издания, решение об отмене мюнхенского фестиваля было принято по итогам совещания, в котором приняли участие премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, а также обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер. Таким образом, «Октоберфест» не будет проводиться второй год подряд.

Знаменитый фестиваль пива впервые провели в октябре 1810 года. По оценкам экспертов, посетители «Октоберфеста» приносят в казну более одного миллиарда евро.

Ранее организаторы чемпионата мира по автогонкам «Формула 1» объявили, что из-за эпидимиологической обстановки отменяется Гран-при Канады 2021, сообщает RT. Гонку в Монреале в календаре заменит Гран-при Турции.

