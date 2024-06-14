СМИ сообщили об эвакуации 313 тысяч человек в Японии из-за дождей

Эвакуацию для более чем 300 тысяч человек объявили в городе Наха в Японии в связи с угрозой оползней из-за ливней. Об этом сообщает телеканал NHK.

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В административном центре самой южной в стране префектуры Окинава планируют эвакуировать 313,7 тысячи жителей. Власти объявили четвертый из пяти уровень угрозы, пишет RT.

Отмечается, что населению рекомендовали эвакуироваться в убежище, пока это возможно. На пятом уровне угрозы жители должны принять экстренные и неотложные меры для спасения жизни, в частности, укрыться на уровне выше второго этажа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияЯпония

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